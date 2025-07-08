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В Белгородской области в результате взрыва FPV-дрона ранен мужчина

Гладков: в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона ранен мужчина
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Ashley Chan/Global Look Press

В Белгородской области в результате детонации украинского FPV-дрона был ранен мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в поселке Борисовка Борисовского района. Пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой помощи доставила его в Белгородскую городскую больницу №2. Взрыв также повредил 10 автомобилей.

Губернатор рассказал, что после повторного обстрела города Шебекино загорелись хозяйственные постройки, расположенные на территории частного дома. Пожарные оперативно потушили огонь. На территории предприятия в трёх зданиях были выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Осколки посекли остекление в частном домовладении.

8 июля над территорией Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее средства ПВО РФ сбили 202 беспилотника ВСУ.

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