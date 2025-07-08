Балерине из Австрии разрешили остаться в России

Австрийская балерина Приска Фелиситас Цайзель получила разрешение на временное проживание в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Волк рассказала, что Цайзель приехала в Россию осенью 2023 года по приглашению Михайловского театра. Вскоре ее приняли в труппу как приму-балерину. Прожив в Петербурге полтора года, артистка решила остаться и в мае 2025 года обратилась в миграционную службу с просьбой выдать ей разрешение на временное проживание.

8 июля сотрудники Управления по вопросам миграции областного ГУ МВД вручили Цайзель документ. Волк уточнила, что решение было принято на основании указа президента России о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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