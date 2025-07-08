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Балерине из Австрии разрешили остаться в России

Австрийской балерине Цайзель выдали разрешение на временное проживание в России
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staatsoper.de

Австрийская балерина Приска Фелиситас Цайзель получила разрешение на временное проживание в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Волк рассказала, что Цайзель приехала в Россию осенью 2023 года по приглашению Михайловского театра. Вскоре ее приняли в труппу как приму-балерину. Прожив в Петербурге полтора года, артистка решила остаться и в мае 2025 года обратилась в миграционную службу с просьбой выдать ей разрешение на временное проживание.

8 июля сотрудники Управления по вопросам миграции областного ГУ МВД вручили Цайзель документ. Волк уточнила, что решение было принято на основании указа президента России о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В марте прошлого года уроженка Украины, певица Таисия Повалий получила гражданство России.

3 июля стало известно, что она вместе с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым и народным артистом РФ Дмитрием Певцовым объявлена в розыск на Украине.

Ранее на Украине оценили ситуацию с русским балетом в стране.

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