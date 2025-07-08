Мишустин заявил о нехватке более двух миллионов рабочих в гражданских отраслях

В России наблюдается нехватка кадров в гражданских отраслях обрабатывающей промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

По словам главы правительства, нехватка оценивается примерно в 2,2 млн человек. Мишустин уточнил, что две трети из них, то есть около 1,5 млн, составляют сотрудники со средним профессиональным образованием. Он добавил, что до 2030 года в гражданские отрасли планируется привлечь именно такое количество работников.

Премьер добавил, что для решения проблемы кадрового дефицита правительство открывает передовые инженерные школы. По его словам. созданы уже 50 таких учебных центров при участии 200 высокотехнологичных компаний.

До этого в России спрогнозировали рост дефицита кадров в логистике в 2025 году. По данным PR-службы Pony Express, сейчас наиболее остро ощущается дефицит линейного персонала. Заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев также отметил дефицит кадров среди складских работников. Так, по информации компании, в 2024 году потребность в них выросла на 67,9%.

Ранее выяснилось, что большинство россиян эмоционально зависят от происходящего на работе.