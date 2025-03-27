В России спрогнозировали рост дефицита кадров в логистике в 2025 году

В 2025 году проблема кадров кадрового дефицита остается острой для логистической отрасли. Самая чувствительная сфера — линейный персонал, сообщили «Газете.Ru» представители логистических компаний.

По данным PR-службы Pony Express, сейчас наиболее остро ощущается дефицит линейного персонала. При этом сокращение объемов внутрироссийских перевозок не оказало существенного влияния на ситуацию с кадрами.

Заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрусталев также отмечает дефицит кадров среди складских работников. Так, по информации компании, в 2024 году потребность в складских работниках выросла на 67,9%.

Как рассказала директор по персоналу ООО «Байкал-Сервис ТК» Татьяна Козлова, дефицит касается складского персонала: водителей-погрузчиков, приемосдатчиков, грузчиков. В настоящее время около 10% вакансий приходится на приемосдатчиков и грузчиков. Особенно остро ощущается нехватка водителей большегрузного транспорта (категории «CE»).

«С начала года сроки закрытия вакансий в компании в среднем по России выросли на 30–40%. Например, по Москве — в среднем с 5 рабочих дней до 10 и более», — говорит Козлова.

В «Байкал Сервис» отмечают, что зарплатные ожидания у кандидатов выросли на 30–40%, даже после существенной прибавки в 2024 году. Так, по данным исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного совместно с логистическими компаниями России «Деловые Линии», «Скиф-Карго» и NC Logistic, по итогам первого месяца текущего года средняя предлагаемая зарплата на позицию водителя составляла 137 тыс. руб. Это на +28% к январю 2024 года. Средняя заработная плата курьера выросла до 145,7 тыс. руб., что на 30% выше, чем годом ранее.

В «Скиф-Карго» поясняют, что повышение уровня зарплаты было продиктовано рынком. Например, кладовщики в среднем запрашивают порядка 80 тыс. руб., водители погрузчиков — 100–120 тыс. руб. и получают оффер. То же самое можно сказать про водителей категории В (100–120 тыс. руб.), категории Е (200–220 тыс. руб.).

Ситуация с оплатой труда очень динамична, и рынок труда остается рынком соискателей. Поэтому основная задача сейчас не просто привлечь персонал, а главное — его удержать. По словам Татьяны Козловой, опыт показывает, что повышение зарплаты не всегда является определяющим фактором для работника.

«Ротация характерна преимущественно среди линейного персонала. Из-за специфики деятельности, например, грузчиков, идет так называемая «денежная гонка». Сотрудник выбирает место с более выгодным предложением, даже с разницей в зарплате всего 5 тыс. руб. Или идет туда, где условия труда легче, меньше нагрузка и длительность рабочего дня за те же деньги», — поясняет директор по персоналу ООО «Байкал-Сервис ТК».

В «Байкал Сервис» прогнозируют, что в 2025 году кадровый дефицит в логистике будет расти и, по всей вероятности, еще не достигнет своего пика. На его фоне будет и дальше усиливаться «зарплатная борьба» в отрасли, особенно среди водителей большегрузного транспорта. В текущем году оплата труда водителей может вырасти еще примерно на 30%.

В результате набирающего силу тренда на цифровизацию отрасли в Pony Express отмечают растущий спрос на специалистов с цифровыми навыками. Прежде всего, это логисты со знанием искусственного интеллекта, специалисты по автоматизации процессов и эксперты по работе с современными системами управления складом и транспортом. Эти специалисты становятся ключевыми фигурами в цифровой трансформации отрасли.

Руководитель отдела персонала компании «Скиф-Карго» Ева Климентенко сказала, что с начала 2025 года наблюдается более «спокойная» картина в подборе персонала в рамках компании.

«Рынок труда по-прежнему принадлежит соискателю, но и соискатели, и мы, как работодатель, не спешим. Как будто бы на данный момент все успокоились и просто работают. Что нас ждет дальше — предсказать сложно. Надеемся, что обойдемся без глобальных потрясений. Ощущение, что у всех есть общий запрос на стабильность», — сказала Климентенко.

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