Большинство россиян эмоционально зависят от происходящего на работе

Работа влияет на настроение и уровень счастья у абсолютного большинства россиян (76%), выяснили аналитики сервиса коммуникаций Контур.Толк в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 16% из них признались, что это связано с тем, что работа является приоритетом в их жизни. Еще 11% респондентов стараются не позволять работе влиять на свое внутреннее состояние. Лишь 13% не связывают свое настроение с рабочими вопросами.

При этом большинство россиян довольны своей работой (81%). Из них 59% хотели бы улучшить некоторые аспекты, такие как заработная плата и условия труда, а 22% полностью все устраивает. Лишь каждый пятый респондент признался, что не удовлетворен своей работой (19%): 10% из них при этом не думают, что можно найти что-то лучше, а 9% ищут новое место.

Абсолютное большинство респондентов признались, что намного счастливее их сделает возможность работать в гибком графике или на удаленке (85%). Еще 37% хотели бы получать дополнительные дни отпуска за переработки, а 35% были бы рады 4-четырех дневной рабочей неделе.

Дружба с коллегами и поддержка внутри коллектива — главное, что делает россиян счастливыми на работе (60%). Также в этом им помогают хорошие условия труда и гибкий график (по 50%), конкурентоспособная заработная плата и интересные проекты, которые дают возможность развиваться (по 29%). Чуть менее важным респонденты назвали возможность карьерного роста и развития, повышение квалификации, обучение новым навыкам (24%).

Командная работа также влияет на настроение опрошенных. Каждый третий чувствует себя более мотивированным и счастливым, когда позитивно взаимодействует с коллегами в рамках командных проектов (32%). Еще 44% хотя и считают, что командная работа играет важную роль в общей атмосфере, все же ценят и независимость. При этом каждый четвертый респондент не связывает свое счастье с работой в команде (24%).

Для коммуникаций с коллегами во время совместной работы на расстоянии часто используют видеозвонки, так как более чем каждый третий опрошенный считает, что они способствуют взаимопониманию (40%). Каждый пятый не уверен в эффективности звонков по видео, но понимает, что без них не обойтись (22%). Еще 38% предпочитают альтернативные способы коммуникации.

После работы россияне чувствуют себя счастливее, когда проводят время с семьей и близкими людьми (64%), смотрят фильмы или читают книги (50%), гуляют или занимаются спортом на свежем воздухе (37%) и могут посвятить время своему хобби (36%).

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