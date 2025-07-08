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Стало известно о нахождении россиян на американской базе для мигрантов в Гуантанамо

CBS: США содержат в Гуантанамо иммигрантов из 26 стран, в том числе из России
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Alex Brandon/AP

Администрация президента США  Дональда Трампа  использует военно-морскую базу в Гуантанамо для содержания под стражей десятков иностранцев из 26 стран и с шести континентов.  Об этом сообщает CBS со ссылкой на  Министерство внутренней безопасности США.

По данным ведомства, базу используют для содержания граждан Бразилии, КНР, Колумбии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Эфиопии, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Кении, Либерии, Маршалловых островов, Микронезии, Мьянмы, Никарагуа, Нигерии, Перу, Румынии, России, Сомали, Сент-Китс и Невис, Великобритании, Венесуэлы, Вьетнама и Ямайки.

CBS отмечает, что среди задержанных иностранцев есть судимые за тяжелые преступления. Те, кто уже имеет судимость, классифицируются как заключенные «высокого риска», их содержат в лагере IV, который был создан после терактов 11 сентября 2001 года. Задержанные без серьезных судимостей классифицируют уровнем «низкий риск», они размещены в Центре операций с мигрантами.

В мае Трамп поручил восстановить и открыть федеральную тюрьму строгого режима на острове Алькатрас возле побережья Сан-Франциско в Калифорнии для отправки опасных преступников.

Ранее США депортировали 21 мигранта в Гуантанамо.

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