США депортировали 21 мигранта в Гуантанамо

США депортировали 21 мигранта из Венесуэлы на территорию военной базы в Гуантанамо. Об этом сообщает телеканал ABC News.

На базе они будут ожидать депортации на родину. Те мигранты, которые уже были пережили задержание в Гуантанамо, заявили, что их поместили в тесные и ветхие, после чего им запрещали выходить на улицу и не разрешали встречаться с адвокатами.

Тюрьма и военный лагерь Гуантанамо находятся на территории Кубы. Территорию, на которых они расположены, США арендуют с 1903 года.

До этого издание WP писало, что мигранты в Гуантанамо оказались в «юридической черной дыре».

Первый борт с нелегальными мигрантами приземлился на базе США в Гуантанамо 4 февраля.

До этого сообщалось, что США могут направить заключенных в тюрьму с условиями хуже Гуантанамо в Сальвадоре. Разместить людей в тюрьме вместимостью 40 тыс. человек на фоне переполненности американких тюрем предложил президент Сальвадора Найиб Букеле. За это латиноамериканское государство может получить денежное вознаграждение.

Ранее Трамп анонсировал создание миграционного лагеря на 30 тыс. мест в Гуантанамо.