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СМИ утверждают, что США финансировали доставку тысяч образцов вирусов в Ухань

Daily Caller: USAID финансировало доставку 11 тысяч образцов вирусов в Ухань
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Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало доставку в Уханьский институт вирусологии в Китае 11 тысяч образцов разнообразных вирусов в рамках программы протяженностью в десять лет. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на ранее не представленные общественности документы.

В публикации отмечается, что в агентстве не имели никакого четкого плана по обеспечению того, чтобы образцы не были направлены на создание биологического оружия и оставались доступными для американского правительства.

Издание подчеркивает, что USAID занималось программой по сбору образцов вирусов по всему миру, среди них был и «один из самых близких известных родственников COVID».

По словам неназванного высокопоставленного представителя госдепартамента США, расследования, связанные с прежним финансированием грантов USAID в области глобального здравоохранения, по-прежнему ведутся.

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что все сложнее скрывать, что к созданию и распространению вируса COVID-19 причастны США.

Ранее стало известно о распространении нового штамма COVID-19.

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