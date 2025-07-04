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Стало известно о распространении нового штамма COVID-19

UKHSA: новый заразный штамм COVID-19 XFG «стратус» распространяется в Британии
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Новый заразный штамм COVID-19 XFG «стратус» распространяется в Британии. Об этом сообщает британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

«В секвенированных образцах наиболее распространенными линиями были XFG и ее сублинии», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что на долю вариантов XFG.3 и XFG в конце июня приходилось порядка 40% всех случаев заражения COVID-19. При этом в мае доля равнялась примерно 10%.

Специалисты подчеркнули, что заболеваемость COVID-19 в целом по стране на данный момент падает.

Штамм XFG является потомком штамма «Омикрон». Исследователи предупредили, что «стратус» может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, поскольку видоизменения вируса помогают ему найти способ обойти иммунную защиту.

До этого Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В ведомстве рекомендовали начинать противовирусную терапию как можно раньше, не позднее 7–8 дней с момента появления симптомов, что относится к этиотропному лечению.

Ранее было раскрыто, почему COVID-19 «бьет» по иммунитету после выздоровления.

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