Стало известно о распространении нового штамма COVID-19

Новый заразный штамм COVID-19 XFG «стратус» распространяется в Британии. Об этом сообщает британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

«В секвенированных образцах наиболее распространенными линиями были XFG и ее сублинии», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что на долю вариантов XFG.3 и XFG в конце июня приходилось порядка 40% всех случаев заражения COVID-19. При этом в мае доля равнялась примерно 10%.

Специалисты подчеркнули, что заболеваемость COVID-19 в целом по стране на данный момент падает.

Штамм XFG является потомком штамма «Омикрон». Исследователи предупредили, что «стратус» может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, поскольку видоизменения вируса помогают ему найти способ обойти иммунную защиту.

До этого Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В ведомстве рекомендовали начинать противовирусную терапию как можно раньше, не позднее 7–8 дней с момента появления симптомов, что относится к этиотропному лечению.

Ранее было раскрыто, почему COVID-19 «бьет» по иммунитету после выздоровления.