В Совфеде отреагировали на слова чиновницы Абхазии о туристах с «Дошираком»

Россияне едят «Доширак» на отдыхе во избежание инфекций, сказала «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова. Так она прокомментировала слова чиновницы минтуризма Абхазии о «нищих россиянах».

«В дальнейшем было бы благоразумным не допускать подобных месседжей. Когда бюджет во многом зависит от количества туристов, разделять гостей по уровню дохода не вполне корректно и по отношению к туристам, и по отношению к собственному бюджету. «Доширак» люди могут покупать просто хотя бы из-за постоянной угрозы подхватить кишечную инфекцию в столовых и кафе. К сожалению, негативная статистика есть, присутствует. Но это возможно в любой стране», — отметила Епифанова.

По ее мнению, чиновнице нужно публично извиниться, и, возможно, ситуацию получится урегулировать.

Епифанова выразила мнение, что неловкое высказывание чиновницы из минтуризма Абхазии вряд ли повлияет на восприятие республики как туристического направления. По ее словам, это было частное мнение, не отражающее позицию всей страны.

«Не вижу здесь большой беды. Сомневаюсь, что из-за слов одного человека Абхазия потеряет привлекательность для российских туристов. Это не мнение народа, а частная реплика», — пояснила сенатор.

По ее словам, Абхазия — это удивительно красивая страна с теплыми и гостеприимными людьми.

«Наши страны связывают века общей истории, дружбы и государственности, а также кровные узы. Есть прекрасная абхазская пословица: «Гость приносит семь счастий». И в этом духе жители республики традиционно относятся к приезжим с уважением и теплом — независимо от уровня дохода. Пословицы — это не просто фольклор, это руководство к жизни. Например, русская пословица «слово не воробей, вылетит — не поймаешь» тоже о многом напоминает. Хорошо бы всем ее помнить, чтобы избегать недопонимания и ненужных конфликтов», — заключила Епифанова.

Заявление, о котором идет речь, сделала 22 июня представитель минтуризма Абхазии Кристина Лакербая. По ее словам, туристы, приезжающие «за 300 рублей», «не нужны» республике, поскольку, как она выразилась, такие гости не покупают сувениры и питаются «Дошираком». Предположительно, речь шла о бюджетных турах, организованных крупным российским туроператором, которому удалось существенно снизить цены на проживание. Высказывание вызвало бурную реакцию в соцсетях — пользователи напомнили о проблемах с сервисом и инфраструктурой в стране.

Ранее в Госдуме призвали уволить чиновницу из Абхазии за слова о нищих туристах из РФ.