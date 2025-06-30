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Суд Ленобласти приговорил гражданина Украины к 10 годам колонии за шпионаж

Проживающему в Петербурге гражданину Украины дали 10 лет колонии за шпионаж
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ленинградский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима гражданина Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) производил фото- и видеосъемку объектов российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«Ленинградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении проживающего в Санкт-Петербурге гражданина Украины Ильи Бондарчука. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»)», — сказано в публикации.

Уточняется, что Бондарчук в период с марта 2023 года по июль 2024 года по заданию СБУ производил фото- и видеосъемку зданий, сооружений и прилегающей территории одного из концернов российского ОПК, а также ряда производственных объектов. Затем он передавал данные при помощи мессенджера.

23 июня сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области двух женщин по подозрению в государственной измене. По информации Центра общественных связей ФСБ, они собирали и передавали СБУ сведения о расположении подразделений российских Вооруженных сил.

Ранее жительницу Херсонской области лишили свободы за шпионаж и хранение взрывчатки.

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