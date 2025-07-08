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Аэропорт в Санкт-Петербурге возобновил работу

Аэропорт Пулково в Петербурге вернулся к работе после задержек из-за ограничений
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вернулся к штатной работе после задержек из-за введенных ограничений на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что осталось лишь восемь рейсов, которые не смогли улететь вовремя. Об их переносе сообщалось ранее.

Как сообщала Росавиация, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений.

Российские аэропорты до сих пор не могут справиться с последствиями введения ограничений из-за опасности атак беспилотников. Утром 7 июля в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в аэропорту Санкт-Петербурга «курилку» сделают бесплатной.

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