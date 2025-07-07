Очевидица рассказала о коллапсе в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда произошел коллапс, он начался на фоне ограничений полетов, которые были введены в воздушных гаванях Санкт-Петербурга и Москвы,. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидицу Викторию.

По ее словам, многие авиарейсы перенесли или отменили. В связи с этим пассажирам пришлось находиться в аэропорту с утра до ночи. Она уточнила, что ее рейс в Пулково переносили каждый час.

Девушка добавила, что из-за отмены и задержки полетов в аэропорту возникала толкучка.

«Все сидячие места были заняты, люди сидели или лежали на полу и на улице у аэропорта на асфальте», — подчеркнула она.

Очевидица отметила, что в зону вылета до начала регистрации никого не пускали.

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. Он рассказал, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова отменили ограничения.