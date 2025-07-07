На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидица рассказала о коллапсе в аэропорту Волгограда

360.ru: в аэропорту Волгограда начался коллапс на фоне отмены рейсов
true
true
true
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда произошел коллапс, он начался на фоне ограничений полетов, которые были введены в воздушных гаванях Санкт-Петербурга и Москвы,. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидицу Викторию.

По ее словам, многие авиарейсы перенесли или отменили. В связи с этим пассажирам пришлось находиться в аэропорту с утра до ночи. Она уточнила, что ее рейс в Пулково переносили каждый час.

Девушка добавила, что из-за отмены и задержки полетов в аэропорту возникала толкучка.

«Все сидячие места были заняты, люди сидели или лежали на полу и на улице у аэропорта на асфальте», — подчеркнула она.

Очевидица отметила, что в зону вылета до начала регистрации никого не пускали.

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. Он рассказал, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова отменили ограничения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами