Россиянам назвали главные ошибки при использовании кондиционера, которые могут навредить

Привычка включать кондиционер на самую минимальную температуру в жару может представлять опасность для здоровья, потому что слишком большая разница температур может перегружать тело и спровоцировать спазмы, простуды, боли в суставах и даже мигрени. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Ставить ниже 25 градусов не имеет смысла — это удар по организму», — отметил эксперт по кондиционированию Балаж Коллер.

При использовании кондиционера в автомобиле ошибкой будет не проветривать салон перед охлаждением, потому что это грозит тем, что система будет работать дольше и хуже. Еще одна ошибка — не чистить кондиционер вовремя, поскольку там могут скапливаться грязь, пыль и грибки. Специалисты также призывают охлаждать комнату постепенно и не направлять холодный поток прямо на тело.

Специалист офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева объяснила «Газете.Ru», что сухость, ощущение песка, резь — летом эти симптомы часто появляются именно в офисе, а не на улице. По ее словам, холодный сухой воздух из кондиционера может создавать перед лицом зону с пониженной влажностью.

Ранее сообщалось, что Xiaomi начала выпускать обновления прошивки для кондиционеров.