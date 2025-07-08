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Врач объяснил, почему летнюю жажду нельзя утолять пивом

Daily Mirror: даже слабоалкогольные напитки повышают риск обезвоживания в жару
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Употребление как крепкого, так и легкого алкоголя в жаркую погоду увеличивает риск обезвоживания, перегрева, солнечных ожогов кожи и даже теплового удара. Об этом предупредил британский врач общей практики Аджай Багга. Слова эксперта приводит издание The Daily Mirror.

По словам специалиста даже все спиртные напитки обладает выраженным мочегонным действием — они способствуют выведению жидкости и важных электролитов из организма.

«В жару усиливается потоотделение — механизм естественный механизм, помогающий поддерживать постоянную температуру тела в условиях изменяющейся внешней среды. Дополнительная потеря жидкости с мочой после употребления алкоголя может быстро привести к обезвоживанию», — объяснил эксперт.

Врач добавил, что особенно опасны в жару прохладительные алкогольные напитки — пиво или коктейли. Несмотря на освежающий вкус, они нарушают терморегуляцию организма, что повышает вероятность перегрева, теплового истощения и солнечных ожогов.

Кроме того, врач отметил, что летом алкоголь чаще становится причиной травм. Люди употребляют спиртное на пляжах, пикниках или у воды — в ситуациях, где потеря координации может привести к серьезным несчастным случаям.

Ранее врач объяснил, почему кола увеличивает риск образования камней в почках.

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