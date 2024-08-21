Правительство разработает стратегию образования до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Молодежь и дети» поручил профильным ведомствам до 4 марта 2025 года разработать стратегию развития образования до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Будет сформирована Стратегия развития образования до 2030 года. Разработать и представить в Правительство ее проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору. Срок – до 4 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

До этого в Госдуме предложили ограничить число детей мигрантов, которых можно будет зачислять в классы российских школ, десятью процентами. С соответствующим предложением выступили глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его коллега Яна Лантратова.

Парламентарии напомнили, что, согласно законодательству, детям мигрантов не могут отказать в зачислении в школу даже в том случае, если они не владеют русским. Из-за этого, по утверждению Миронова и Лантратовой, дети мигрантов хуже адаптируются в РФ.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.