Невыносимая вонь: строители стали закладывать яйца в стены новостроек в РФ

SHOT: строители прячут яйца в стенах новостроек и шантажируют этим жильцов

Строители придумали новый способ заработка на квартиросъемщиках, которые получают ключи от квартир с чистовой отделкой в новостройках. Они закладывают в стены и розетки яйца, которые со временем протухают и начинают источать невыносимый запах. Раскрыть место «закладки» они соглашаются за вознаграждение. О новой схеме обмана жильцов сообщает Life со ссылкой на SHOT.

О подобной схеме обмана рассказала жительница Екатеринбурга, которая обнаружила сюрприз в виде яиц в нише под розетку. Похожей ситуацией поделился житель Москвы, у которого рабочие просили 100 тысяч рублей за информацию о спрятанных в стенах яйцах.

По информации издания, некоторые квартиросъемщики стали приходить на приемку жилья с тепловизорами, чтобы избежать последствий в виде запаха тухлых яиц.

Ранее мастер по монтажу кухни оставил в квартире «ртутные закладки» после конфликта с заказчиком из Мытищ.