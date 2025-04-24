Мастер по монтажу кухни оставил в квартире «ртутные закладки» после конфликта с заказчиком

Семья из подмосковных Мытищ пожаловалась на мастера, который оставил в их квартире ртуть. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Один из владельцев квартиры пояснил, что в марте 2025 года он воспользовался услугами частного мастера по установке кухонного гарнитура. В процессе работы стороны не смогли договориться о вопросе оплаты.

«В итоге мастер ушел и якобы пригрозил словами: «Ты получишь проблемы со здоровьем». А через 12 дней семья получила видео, на котором мужчина разбивает ртутный градусник на кухне», — поделился собеседник СМИ.

Позже ремонтник якобы прислал сообщение о том, что в квартире есть еще «две закладки». Семья вызвала экстренные службы, которые установили, что ртуть действительно была разлита в нескольких местах в квартире, включая спальни. У всех членов семьи выявили симптомы отравления парами ртути.

Правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах ртуть появилась в квартире.

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