Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась в несколько раз

Площадь пожара на Орской улице в Ростове-на-Дону увеличилась до 9100 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве подчеркнули, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов.

В текущий момент к ликвидации возгорания были привлечены 130 человек и 44 единицы техники.

Возгорание возникло на складе и в офисном помещении на Орской улице в Ростове-на-Дону. По предварительной информации, пострадавших нет. До этого сообщалось, что огонь охватил площадь в 2200 квадратных метров.

О причинах пожара ничего не сообщается.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что огонь практически полностью охватил здание. Рядом с местом пожара все заволокло дымом. Огонь настолько сильный, что его видно издали.

Ранее очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин.