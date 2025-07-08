В Санкт-Петербурге прошел рейд по проверке мигрантов

В Петербурге на «Красном треугольнике» прошел рейд по проверке мигрантов

В Санкт-Петербурге на территории бывшего завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе прошел рейд по проверке мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу и Ленинградской области.

«Сотрудников полиции интересовала легальность нахождения там работников из ближнего зарубежья, которые не только трудятся в многочисленных производственных цехах, но и проживают там же», — сказано в сообщении.

Всего правоохранители проверили 200 человек, 15 из них задержали, у них, как уточняется, выявили наиболее существенные нарушения миграционного законодательства. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об их выдворении из страны.

8 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список преступлений для лишения мигрантов приобретенного гражданства. В частности, Володин предложил лишать российского гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма.

Он считает, что лишать паспорта РФ надо и тех иностранных граждан, которые сотрудничают с иностранным государством или международной организацией против безопасности России, оказывают помощь противнику и ведут пропаганду нацистской атрибутики или символики.

Ранее в Петербурге женщину задержали за фиктивные браки с мигрантами.