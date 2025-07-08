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Роспотребнадзор объяснил, грозит ли россиянам эпидемия лиссавируса

Роспотребнадзор: угроза распространения лиссавируса в России отсутствует
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Gerry Broome/AP

Угрозы возникновения и распространения лиссавируса, переносчиками которого являются австралийские летучие мыши, в России нет. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«Лиссавирус австралийских летучих мышей не передается от человека человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии», — отметили в ведомстве.

Специалисты добавили, что лиссавирус схож по симптоматике с вирусом бешенства. Он поражает центральную нервную систему и передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. Сразу после укуса животного необходимо ввести антирабический иммуноглобулин, при развитии симптоматики помочь человеку невозможно.

По данным СМИ, несколько месяцев назад в штате Новый Южный Уэльс в Австралии мужчину укусила зараженная летучая мышь. Врачам не удалось его спасти. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что с 1996 года это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения человека лиссавирусом. Поэтому поводов для паники нет.

До этого ветеринар Геннадий Погребняк рассказал, как защитить домашних животных от бешенства. Для этого, по его словам, необходимо ежегодно проходить вакцинацию. Врач напомнил, что основными переносчиками заболевания являются дикие плотоядные животные, в нашей полосе — лисы. Он подчеркнул, что прививка является единственным способом защиты питомцев.

Ранее было разработано первое лекарство, защищающее от летального исхода при бешенстве.

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