Разработано первое лекарство, защищающее от летального исхода при бешенстве

Ученые из Военно-медицинского университета Бетесды успешно протестировали на мышах моноклональное антитело для лечения бешенства. Исследование опубликовано в журнале EMBO Molecular Medicine.

Антитело было создано с использованием лиссавируса австралийских летучих мышей, близкого родственника вируса бешенства. При попадании в организм антитело блокирует вирус бешенства и предотвращает его проникновение в клетки.

Предыдущие попытки лечения запущенной стадии бешенства не увенчались успехом, поскольку лекарства не могли пройти через гематоэнцефалический барьер — границу между кровеносной системой мозга и остального организма. Новое лекарство также не проникает в нервную систему, но стимулирует иммунитет вырабатывать иммунные клетки, которые могут проходить через гематоэнцефалический барьер для уничтожения вируса бешенства.

Однократная доза антитела эффективно предотвращала летальный исход у животных даже после того, как вирус достигал нервной системы. Хотя инфекция не была полностью удалена из мозга обработанных животных, признаки бешенства исчезли, и вирус сохранялся на стабильно низком уровне в течение по крайней мере четырех месяцев после заражения. Лекарство требует доработки и испытаний на людях, но авторы разработки уже называют первой работающей терапией бешенства.

Ежегодно бешенство уносит жизни 60 тысяч человек по всему миру, в основном в развивающихся странах, поэтому клинические испытания придется проводить именно там, например, в Индии. В этой стране, как отметили авторы, есть развитая система здравоохранения, но там также регистрируется много случаев бешенства на поздней стадии. В первые дни после укуса человека бешеным животным эффективна вакцинация, причем чем раньше ее проведут — тем больше шансов на успех.

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