В Петербурге задержан мужчина по подозрению в призывах к терроризму в мессенджере

ГСУ СК: в Петербурге задержан подозреваемый в призывах к терроризму в интернете

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, которого подозревают в призывах через мессенджер к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

«В ходе слаженной работы следователей СК и сотрудников пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области фигурант задержан, им оказался 20-летний местный житель», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с декабря 2023 года по апрель текущего года подозреваемый публиковал со своей личной страницы комментарии, в содержании которых обнаружили призывы к совершению терактов.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

30 июня в Петербурге правоохранители задержали мужчину за призывы наносить удары по России, адресованные Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сообщалось, что гражданин призывал украинскую сторону атаковать объекты инфраструктуры на территории РФ.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за призывы к казни российских политиков.