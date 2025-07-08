Управляющего «Револьт-центром» обвинили в госизмене

Управление ФСБ России по Республике Коми возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении Павла Андреева, управлявшего финансируемым из-за рубежа «Револьт-центром» и медиаплатформой «7х7 — Горизонтальная Россия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что с 2019 года Андреев за деньги помогал иностранным спецслужбам в действиях, которые вредят безопасности России. Он долго поддерживал тайные связи с представителями стран НАТО и организациями, которые иностранные спецслужбы используют для разведки и подрывной работы на территории России.

Сотрудники ФСБ провели следственные и оперативные действия в 12 регионах России. Они искали доказательства, новые эпизоды преступлений и причастных к ним лиц.

8 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил об обысках в «Револьт-центре», который является единственным современным культурным пространством в Сыктывкаре. Оно названо в честь советского диссидента Револьта Пименова.

Ранее силовики задержали сотрудников издательства Individuum.