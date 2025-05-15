Силовики провели обыски и задержания сотрудников издательства Individuum

Правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников издательства Individuum. Об этом сообщает Telegram-канал издательства.

По имеющимся сведениям, силовики провели обыски по некоторым адресам, где находились сотрудники Individuum. В настоящее время они задержаны и допрашиваются в качестве свидетелей.

В издательстве подчеркнули, что всегда работали в рамках закона и выразили надежду на скорое освобождение своих сотрудников. В связи с происшедшим Individuum решило временно свернуть активность в социальных сетях.

14 мая сообщалось, что директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме.

В издательстве «Эксмо» утверждают, что дело Норовяткина связано с печатной продукцией издательства Popcorn books, в которых была выявлена пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее в «Эксмо» отреагировали на возможный запрет 60% детских книг в России.