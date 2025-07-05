В Воронеже силовиков заподозрили в избиении задержанного во время обыска

СК по Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников МВД и Росгвардии, которых подозревают в избиении задержанного во время обыска. Об этом сообщает в Telegram-канале проект «Травмпункт».

Согласно публикации, в прошлом апреле силовики проводили у жителей Воронежа обыски по уголовному делу. В 6:00 они пришли к Александру Желтухину, который выступал в качестве свидетеля.

По версии следствия, правоохранители начали мужчину бить «прямо на месте», потому перевезли его в квартиру для обыска и снова избили. Затем Желтухина доставили в отдел полиции, где в его отношении снова применили силу.

Пострадавший рассказал, что его уложили лицом в пол и били по голове, туловищу и ребрам. Не менее 16 раз в области бедер и нижней части ног он получил удары электрошокером. Кроме того, ему на голову одевали полиэтиленовый пакет и затрудняли доступ кислорода.

Как уточняется в посте, медики диагностировали у Желтухина перелом восьми ребер, травму грудной клетки, переломы отростков позвонков, разрыв барабанной перепонки, многочисленные ушибы и ссадины. Правоохранителей обвиняют в превышении полномочий с применением насилия.

В июне в Якутске следователи начали расследование после инцидента с участием сотрудника МВД, который, по словам местной жительницы, избил ее в ресторане. Пострадавшая — местная блогерша — опубликовала в соцсетях видео, где рассказала, что во время визита в ресторан «Дуэты» один из высокопоставленных полицейских сначала ущипнул ее, а после замечания — ударил по лицу и сломал нос.

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