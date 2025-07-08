Стало известно, представителей каких профессий ждут сокращение зарплат и увольнение

Представители некоторых профессий могут столкнуться с сокращением зарплат или увольнением в ближайшем будущем на фоне внедрения искусственного интеллекта в их сферу. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Яков Якубович.

«Разумеется, ожидается снижение зарплат (а возможно, и увольнения) и в тех профессиях, где наблюдается «пузырь». Те же курьеры и айтишники, в особенности джуны (обладающие низкой квалификацией), с работой которых в некоторых случаях уже справляется искусственный интеллект», — предупредил специалист.

По его словам, в зоне риска по увольнению также находятся специалисты из финансовой сферы, розницы и общепита, которые испытывают трудности на фоне падения покупательской способности и роста онлайн-торговли. Якубович добавил, что сложности могут возникнуть у тех, кто трудится в отрасли металлургии, химии, а также работает на перерабатывающих производствах.

Результаты опроса компании Ivitech (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что большинство (77%) опрошенных российских таксопарков сталкиваются с трудностями при привлечении и удержании водителей. Наиболее остро проблема текучки стоит среди таксопарков, работающих с агрегаторами. По данным Ivitech, около 60% водителей увольняются уже в первые три месяца после трудоустройства.

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