Россияне рассказали о своей инициативности на рабочих местах

Более трети россиян (36%) поддерживают идею «тихого увольнения» (когда человек делает ровно столько, сколько требует должность), следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого выяснили, как россияне относятся к самореализации на рабочем месте.

Также 29% опрошенных считают, что в случае отсутствия энтузиазма на работе необходимо увольняться, 22% считают такой подход разумным, но труднореализуемым, а 13% скептически относятся к тренду на «тихое увольнение».

Опрос показал, что 31% при возможности отказались бы от работы вообще, 24% ставят карьеру на первое место, 26% относятся к работе как к закономерному процессу, а 11% ставят личную жизнь выше карьеры.

В ходе опроса удалось выяснить, что 57% считают необходимым найти работу, которая приносит радость. Также 27% респондентов ищут самореализацию в творчестве или хобби, а 10% уделяют большое внимание ментальному здоровью.

Кроме того, 43% тех, кто стремится построить успешную карьеру, делают это из-за желания приумножить свой доход. Для 37% россиян работа стала частью самореализации, 13% — привычкой доказывать свою ценность обществу.

Опрос показал, что 41% россиян всегда готовы быть на связи даже на выходных или в отпуске, 20% полностью отдыхают за пределами офиса, 20% отдыхают только в отпуске, а 7% остаются на связи круглосуточно.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 26 июня 2025 года. Всего в нем приняли участие 259 499 интернет-пользователей.