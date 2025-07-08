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Суд принял решение по делу мигрантки, получившей сертификат на 24 млн

Mash: многодетной мигрантке Самадовой не стали возвращать сертификат на 24 млн
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

Многодетной мигрантке Тахмине Самадовой отказались вернуть жилищный сертификат на сумму 24 млн рублей и возбудили против нее уголовное дело за подделку документов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Многодетные Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов получили жилищный сертификат от главы Мытищ Юлии Купецкой в январе 2025 года. На эти деньги супруги планировали купить квартиру и съехать с «однушки», где жили вместе с семью детьми.

Соседи пары, а потом и простые мытищинцы, которые стояли в очереди, подняли шумиху, усомнившись в низких доходах семьи. В ходе расследования выяснилось, что Самадова подделала документы о доходах, чтобы значиться малоимущей. Однако на самом деле у нее есть магазин детской одежды, и семья без труда покупает технику на сумму более 100 тысяч рублей. Суд признал, что семья незаконно получила жилищный сертификат, и отобрал его.

2 июня в Мытищинский городской суд Московской области поступило исковое заявление от Самадовой, которая потребовала вернуть ей потерянные миллионы. Как сообщил 8 июля Mash, суд отказал семье в возвращении субсидии. Кроме того, стало известно, что против женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также СК РФ начал проверку деятельности администрации по обвинению в халатности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ужесточат правила получения жилищных сертификатов.

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