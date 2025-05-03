Двое рабочих пострадали при обрушении балкона в Петербурге

В Петербурге два человека получили травмы из-за обрушения балкона здания. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 3 мая в доме №8/5 на улице Воскова. Промышленные альпинисты управляющей компании проводили работы по гидроизоляции балкона, когда плита неожиданно наклонилась.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Во время совместного демонтажа конструкции двое рабочих сорвались вниз с высоты около трех метров.

В результате падения один из пострадавших получил сотрясение мозга, у второго предварительно диагностирован перелом руки. Оба рабочих госпитализированы.

До этого балкон с людьми рухнул в Челябинске. В результате один из пострадавших не выжил. Второго человека с травмами доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что в квартире, к которой принадлежал балкон, шел ремонт.

Ранее лесоруб получил перелом позвоночника, когда на него упало дерево в Ленобласти.