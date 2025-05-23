Женщина пострадала при взрыве резервуара с угольной пылью на ТЭЦ в Иркутской области

На ТЭЦ в Ангарске взорвался резервуар с угольной пылью, работница получила ожоги

В Ангарске сотрудница местной ТЭЦ пострадала, когда находилась на рабочем месте, сообщает СУ СК России по Иркутской области.

ЧП произошло на территории ТЭЦ-9. Из-за разрыва резервуара с угольной пылью пострадала 35-летняя женщина. С ожогами она была доставлена в медучреждение. О тяжести полученных ею травм не сообщается.

По факту травмирования рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте происшествия работают следователи-криминалисты.

В начале мая двое рабочих пострадали при обрушении балкона в Петербурге. Промышленные альпинисты проводили работы по гидроизоляции балкона, когда плита неожиданно наклонилась. В результате падения один из пострадавших получил сотрясение мозга, у второго предварительно диагностирован перелом руки. Оба рабочих были госпитализированы.

Ранее лесоруб получил перелом позвоночника, когда на него упало дерево в Ленобласти.