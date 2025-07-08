В Армении задержали главного инженера одного из филиалов «Электросетей»

Главный инженер одного из филиалов ЗАО «Электросети Армении» задержан. Об этом сообщил его адвокат Тигран Айрапетян, передает Sputnik Армения.

«Задержан главный инженер филиала «Мусалер» ЗАО «Электрические сети Армении» Ара Авакян», — рассказал адвокат.

На данный момент неизвестно, в рамках какого дела задержан Авакян.

В ночь на 18 июня в Армении был задержан российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Пашиняна, который в социальных сетях пригрозил в том числе Карапетяну политической расправой.

17 июня Карапетян публично заступился за духовенство и обещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему». Бизнесмен заявил журналистам: «Одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на армянскую церковь, народ. Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие».

Ранее в Армении помолились за арестованных священников и миллиардера.