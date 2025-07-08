На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две трети жителей России заявили о приверженности традиционным ценностям

ВЦИОМ: свыше 60% россиян сообщили о готовности следовать традиционным ценностям
true
true
true
close
PH888/Shutterstock/FOTODOM

Порядка двух третей жителей России (65%) заявили о готовности следовать традиционным ценностям, даже в случае их противоречия реальности. Об этом рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Cоциологи отметили, что крепкая семья является главным приоритетом для жителей страны. Около половины россиян (49%) заявили, что считают семью традиционной российской ценностью, подчеркнули во ВЦИОМ.

По данным исследования, для жителей России тремя ключевыми признаками идеальной семьи являются: полноценная семья с детьми – такого мнения придерживаются 57% респондентов, наполненная любовью и взаимопониманием — 48%, а также семья, обладающая материальной стабильностью (19%).

Также опрос выявил различия во взглядах на незыблемость традиционных духовных принципов у разных поколений россиян. 56% респондентов заявили о готовности следовать им даже при условии, что они вступают в противоречие с реальностью. Среди представителей молодежи около половины опрошенных не согласны с этим тезисом, а в группе людей старше 40 лет его поддерживают 71–75% участников опроса, отметили во ВЦИОМ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами