Две трети жителей России заявили о приверженности традиционным ценностям

Порядка двух третей жителей России (65%) заявили о готовности следовать традиционным ценностям, даже в случае их противоречия реальности. Об этом рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Cоциологи отметили, что крепкая семья является главным приоритетом для жителей страны. Около половины россиян (49%) заявили, что считают семью традиционной российской ценностью, подчеркнули во ВЦИОМ.

По данным исследования, для жителей России тремя ключевыми признаками идеальной семьи являются: полноценная семья с детьми – такого мнения придерживаются 57% респондентов, наполненная любовью и взаимопониманием — 48%, а также семья, обладающая материальной стабильностью (19%).

Также опрос выявил различия во взглядах на незыблемость традиционных духовных принципов у разных поколений россиян. 56% респондентов заявили о готовности следовать им даже при условии, что они вступают в противоречие с реальностью. Среди представителей молодежи около половины опрошенных не согласны с этим тезисом, а в группе людей старше 40 лет его поддерживают 71–75% участников опроса, отметили во ВЦИОМ.