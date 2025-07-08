Мужчина подсыпал жене наркотики, чтобы ее насиловать

Управляющий отелем в Германии накачивал мать двух своих детей наркотиками и насиловал в течение многих лет. Об этом сообщает Bild.

В многолетних издевательствах и изнасилованиях своей жены обвиняется 42-летний Филипп Б. из города Айтельборн. Мужчина управлял загородным отелем «Altes Bierhaus». На суде он рассказал, что познакомился с женой в 2005 году, когда она устроилась к нему на работу официанткой. Пара воспитывала двух детей.

Следствие доказало семь эпизодов насилия, они происходили регулярно на протяжении нескольких лет. Для подавления жены мужчина якобы использовал наркотики. Кроме того, он снимал акты надругательства на видео. Жертва не стала появляться на суде, чтобы избежать личной встречи с мужем.

Насильнику грозит до 15 лет тюрьмы. Суд идет в закрытом режиме, и подробности дела не раскрываются из-за чувствительных деталей преступления.

Как отмечается, дело вызывает ассоциации с известным случаем «Авиньонского дьявола». В конце прошлого года суд во Франции приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы за то, что он использовал транквилизаторы для контроля над своей женой Жизель Пелико и приглашал других мужчин насиловать ее, снимая это на видео.

Ранее анестезиолог насиловал пациенток во время кесарева сечения.