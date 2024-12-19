Суд приговорил француза к максимальному сроку за издевательства над женой

Во Франции суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы за то, что он использовал транквилизаторы для контроля над своей женой и приглашал других мужчин насиловать ее. Об этом сообщает телеканал France 24.

Суд доказал, что 72-летний Доминик Пелико виновен в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами своей жены Жизель Пелико. Мужчине назначен максимальный во Франции срок лишения свободы, и приговоренный не сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении, пока не отсидит 2/3 от него.

Суд также признал виновными еще 50 мужчин в возрасте от 27 до 74 лет, которых Пелико приглашал к себе домой с целью изнасилования своей супруги, находившейся в бессознательном состоянии.

Известно, что мужчина так издевался над женой в течение десяти лет. За это время от снотворных у женщины ухудшилось здоровье, появились провалы в памяти и начали выпадать волосы. В связи с этим она подозревала у себя болезнь Альцгеймера или опухоль мозга.

Пелико, которого СМИ окрестили авиньонским монстром, задержали в 2020 году. При этом история с насилием над женой всплыла абсолютно случайно: 68-летний мужчина пытался незаметно делать фотографии под юбками у посетительниц супермаркета, но был пойман. Полиция провела обыск у него дома и обнаружила в архивах более 20 тысяч фото и видео секса с участием его супруги и других мужчин.

Ранее в Краснодарском крае задержали местного жителя, который год насиловал 11-летнюю падчерицу и снимал это на видео.