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Живодер из Свердловской области выпил и избавился от кошки, выбросив ее в мусорный бак

На Урале мужчина расправился с кошкой посреди улицы и выбросил ее в мусорный бак
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KAA-photo/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области мужчина удушил свою кошку и выбросил ее тело в мусорный контейнер. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в Красноуфимске. В полиции о случившемся узнали из соцсетей, в одной из публикаций говорилось, что местный житель расправился с собственной кошкой и избавился от ее тела.

Подозреваемого уже задержали, им оказался ранее судимый мужчина. Задержанный пояснил, что совершил противоправные действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего и опрашивают свидетелей. Процессуальное решение в отношении живодера будет принято по результатам проверки.

Ранее в Иркутской области мужчина залез на дерево с медвежонком и сбросил его.

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