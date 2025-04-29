Неизвестный надругался над котенком в подъезде дома в Подмосковье

В Подмосковье неизвестный надругался над котенком и бросил его в подъезде. Об инциденте, произошедшем в доме на улице Строителей в Котельниках, сообщил 29 апреля Telegram-канал «Котельники 24».

Измученного котенка в ужасном состоянии нашла накануне уборщица. Он громко мяукал и был весь в крови, его кровь также обнаружили на полу. Женщина обратилась к жителям дома, которые сообщили о ситуации волонтерам.

Далее животное доставили в ветклинику, где ему провели экстренную операцию и извлекли из кишки пятисантиметровую палку, обмотанную, предположительно, человеческими волосами.

Из-за надругательства у котенка были повреждены мочевой пузырь и прямая кишка. Ветеринары не смогли его спасти, и тело животного отдали на экспертизу. Местные требуют привлечь живодера к ответственности.

Ранее хозяйку изнасилованного в Подмосковье пса затравили в соцсетях.