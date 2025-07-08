Россиянка избила сына кастрюлей, прижгла утюгом и отправилась в колонию

Суд в Волгограде приговорил к 3 годам колонии женщину, которая била кастрюлей по лицу своего сына и прижгла утюгом ему спину. Об этом сообщил Дзержинский районный суд Волгограда.

В августе 2024 года она выгнала сына из дома, заявив ему, что больше не хочет с ним жить. А через два месяца ударила ребенка кастрюлей по лицу, после чего прижгла ему спину раскаленным утюгом.

Теперь горе-мать отправится в колонию, а ребенка передадут в детский дом, его старшую сестру также передадут на попечение местным органам опеки.

До этого в Кудрово под Петербургом девочка-подросток обвинила свою мать в многолетнем истязании. О домашнем насилии 14-летняя девочка рассказала инспектору по делам несовершеннолетних во время профилактической беседы. По словам пострадавшей, мать систематически избивает ее с 2018 года, нанося удары по туловищу, рукам, ногам и голове. Кроме того, по словам девочки, мать ее постоянно оскорбляет.

Ранее петербурженки жестко избили пожилую водительницу, и это попало на видео.