Петербурженки жестко избили пожилую водительницу, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как пассажирки жестко избили водителя троллейбуса

В Санкт-Петербурге две пассажирки избили водителя троллейбуса. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«На улице Адмирала Трибуца у перекрестка с улицей Летчика Лихолетова две девушки в ночь на четвертое июля избили водителя троллейбуса №41 — 62-летнюю женщину. Конфликт вспыхнул из-за замечания о неоплате проезда. Прохожим еле удалось оттащить девиц от пенсионерки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как две пассажирки бьют женщину возле припаркованного троллейбуса, при этом прохожие пытаются остановить конфликт.

По информации канала, медики диагностировали у женщины ушибы. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области сообщили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском нападавших.

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