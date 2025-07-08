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Врачи ответили, нужно ли менять нижнее белье каждые три месяца

Россиянам посоветовали не носить белье с дефектами и потертостями
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Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что нижнее белье нужно менять каждые три месяца, является спорным, потому что это будет зависеть от качества ткани, частоты носки и ухода. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, варианты из хлопка и микрофибры могут прослужить дольше синтетики. Чтобы не испортить белье, важно правильно сушить и стирать его, добавили эксперты. Они отметили, что точно выбросить нужно вещи с дырками, потертостями, растянутыми резинками и другими дефектами. Кроме того, не стоит носить их, если после стирки остаются запахи или раздражение на коже.

Согласно Техническим регламентам Таможенного союза, нательное белье должно соответствовать гигиеническим нормам. Среди них — воздухопроницаемость, гигроскопичность, эластичность и низкая теплопроводность.

Врач из Англии Лиза Экерли до этого рассказала, как правильно стирать нижнее белье, чтобы на нем не оставалось бактерий. По ее словам, если стиральная машина не настроена на определенную температуру, микробы будут прилипать к нижнему белью, оставляя его не совсем свежим после стирки. Она уточнила, что температура ниже 60 градусов не избавит от бактерий.

Ранее сообщалось, что женщина вернулась домой и обнаружила начальника в нижнем белье в своей постели.

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