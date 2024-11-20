Врач рассказала, как правильно стирать нижнее белье

Врач из Англии рассказала, как правильно стирать нижнее белье, чтобы на нем не оставалось бактерий, пишет Mirror.

Доктор Лиза Экерли рассказала подписчикам в соцсетях, что если стиральная машина не настроена на определенную температуру, микробы будут прилипать к нижнему белью, оставляя его не совсем свежим после стирки.

«Что касается трусов, то температура ниже 60 градусов не избавит от бактерий», — предупреждает она.

Врач также посоветовала не класть белье вместе с полотенцами, если стирка происходит при низкой температуре, так как в таком случае микробы могут «перескочить» с места на место.

Специалист предложила свое решение проблемы. Она рекомендует добавлять в стиральную машину дезинфицирующее средство для белья, а также стирать вещи при максимально допустимой температуре.

«Таким образом вы сможете поддерживать гигиену вашего нижнего белья на должном уровне и избежать неприятных сюрпризов», — добавила Экерли.

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