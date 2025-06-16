В Японии женщина вернулась домой и обнаружила начальника в нижнем белье в своей постели, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, женщина, вернувшись домой на обеденный перерыв, обнаружила своего начальника лежащим в ее кровати в одних трусах. Не поддаваясь панике, она спокойно вышла из квартиры, закрыла дверь и вызвала полицию.

Офицеры прибыли на место и задержали сбежавшего мужчину неподалеку от дома женщины. Он признался, что испытывает симпатию к сотруднице и хотел «узнать о ней побольше». Однако мужчина, по его словам, не думал, что его действия будут расценены как преступные.

Сообщается, что японец действует так уже не впервые — ранее он неоднократно проникал в квартиру женщины. В итоге взломщик был арестован, и против него возбуждено уголовное дело.

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