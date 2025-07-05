Сильное наводнение в Техасе привело к гибели 13 человек, 20 детей пропали без вести

CNN: в Техасе ищут более 20 детей, пропавших во время наводнения

В центральной части штата Техас в США произошло крупное наводнение, сообщает CNN.

Отмечается, что в зоне подтопления находится частный христианский лагерь Mystic. В результате разгула стихии на его территории пропали без вести 23 девочки. Река, возле которой лагерь располагается, поднялась более чем на 20 футов за 90 минут. Сйечас по меньшей мере 14 вертолетов, 12 беспилотников и более 500 человек из различных подразделений спасают взрослых и детей с деревьев возле лагеря.

Сильное наводнение привело к гибели по меньшей мере 13 человек, число погибших может возрасти, поскольку в пятницу вечером в пострадавшем регионе ожидаются новые дожди.

«Река Гваделупа в Ханте продолжает резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений, выше, чем наводнение 1987 года», — пояснили в Национальной метеорологической службе США.

Национальная метеослужба опубликовала предупреждение о возможном наводнении в четверг днем.

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