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Стало известно об угрозе затопления 28 городов США

Nature cities: 28 городов США постепенно уходят под воду
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Marcus E Jones/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Политехнического университета Вирджинии выяснили, что 28 городов США с населением в 34 миллиона человек постепенно уходят под воду. Об этом сообщает Nature Cities Nature Cities.

«Наиболее тревожная ситуация наблюдается в городах Техаса. Он признан самым быстротонущим мегаполисом: 42% его территории опускается со скоростью более 5 миллиметров в год», — говорится в публикации.

Также угрожающие темпы зафиксированы в Далласе, Форт-Уэрте, Чикаго, Нью-Йорке, Детройте, Денвере и Индианаполисе.

В феврале сообщалосьсообщалось, что музей наводнений в Джонстауне, в Пенсильвании был временно закрыт из-за затопления. Инцидент произошел после недавних экстремальных холодов, которые вызвали утечку воды в здании. Как сообщают местные СМИ, вода просочилась через стены музея, повредив ковры, гипсокартон и потолочную плитку. К счастью, экспонаты, имеющие историческую ценность, не пострадали.

Ранее ученые установили, что колоссальный потоп положил конец пересыханию Средиземного моря миллионы лет назад.

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