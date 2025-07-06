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Ветеринар рассказал, что делать при обнаружении клеща у животного

Ветеринар Шеляков: животное нужно обработать, если укусил клещ
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Bramborica/Wikipedia.org

Просто выдернуть клеща у животного не получится – он внедряется в кожу, как шуруп. Можно купить в зоомагазинах клещесниматели, воспользоваться пинцетом или ниткой, но ни в коем случае не вытягивать вредоносного жука, заявил «Газете.Ru» ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

«Выкручивать его надо как, шуруп. Можно использовать пинцет, нитку, чтобы выкручивать, то есть не вытягивать. Есть также народный способ — клеща и кожу вокруг два-три сантиметра обильно смачиваем йодом и начинаем раскачивать из стороны в сторону. От йода скукоживается и выпадает. Нести его никуда не надо (если это московский регион)», — сказал врач.

Он подчеркнул, что в Москве и области практически не встречаются клещи, которые опасны для собак и кошек. По его словам, такой вид клещей встречается в Болгарии и других странах.

«Это не значит, что кошку не надо обрабатывать, раз она ничем не болеет. Вывод неправильный, потому что укус клеща — это дискомфорт, аллергия, боль. Неприятно, в конце концов. Кошка нацепляется где-то на даче, например, клещей. Целые сутки они могут ползать по ней, выбирая место. И она придет вся с клещами в шерсти, прыгнет к вам в кровать, и клещи обрадуются — здесь вон кто-то большой, теплый лежит. Вот сейчас мы на него и переберемся», — добавил ветеринар.

Ранее россиянам рассказали, что нельзя делать после укуса клеща.

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