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Минтранс выстроит диалог с владельцами инфраструктуры аэропортов

Минтранс пообещал начать диалог с владельцами инфраструктуры аэропортов по ценам
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Врио главы Минтранса России Андрей Никитин заявил в Госдуме, что ведомство будет выстраивать диалог с владельцами инфраструктуры в аэропортах и на вокзалах по ценам на их услуги для пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы говорим о частной инфраструктуре, здесь у нас инструментов влияния меньше, но жадность никогда ни к чему хорошему не приводит. Мы, безусловно, будем с коллегами на эту тему разговаривать, все же люди», — сказал Никитин.

В конце июня исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что повышенная стоимость на товары, которые продаются в аэропортах, объясняется тем, что аренда в них обходится дорого, а на авиакомпании лишние расходы стараются не перекладывать. Так эксперт прокомментировал заявление главы ФАС Максима Шаскольского о том, что аэропорты обязаны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой. Он подчеркнул, что в ведомство поступает много жалоб на завышенную в разы стоимость питьевой воды.

Ранее депутат обратился в УФАС из-за введения платных курилок в аэропорту Пулково.

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