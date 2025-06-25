«Вода из закуточка»: раскрыта причина завышенных цен на напитки в аэропортах

При желании в любом аэропорту можно найти недорогую питьевую воду, а в некоторых авиаузлах уже устанавливают бесплатные фонтанчики и кулеры, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В целом повышенная стоимость на товары, которые продают в аэропортах, объясняется тем, что аренда здесь обходится дорого, а на авиакомпании лишние расходы стараются не перекладывать, заявил он НСН.

Так эксперт прокомментировал заявление главы ФАС Максима Шаскольского о том, что аэропорты обязаны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой. Он подчеркнул, что в ведомство поступает много жалоб на завышенную в разы стоимость питьевой воды. По мнению Пантелеева, вмешаться ФАС сможет лишь в случае, если обнаружит факты злоупотребления в доминирующем положении, однако с учётом большого числа поставщиков воды, ларьков и вендинговых аппаратов сделать это будет непросто.

«Обязательно где-то в закуточке найдется вода по привлекательной цене, — считает он. — Кроме того, далеко не везде цены на воду за бутылочку 0,5 литра измеряются трехзначными числами. Однако уже есть ряд аэропортов, где установлены питьевые фонтанчики или кулеры».

Законодательство действительно не регулирует предельные цены на питьевую воду. Дороговизна товаров в аэропортах обусловлена также затратами на строительство терминалов, включая кредиты, а также нежеланием операторов перекладывать все издержки на авиакомпании. Благодаря торговле теми или иными товарами аэропорты стремятся сбалансировать свою экономику, причём сами они в 90% случаев ничем не торгуют, а заключают арендные договора с продавцами и различными компаниями, объяснил авиаэксперт.

«Но, учитывая, что ставки за аренду в аэропортах выше, арендаторам приходится закладывать более высокие цены на продукцию», — заключил он.

Ранее ФАС возбудила дела из-за цен на воду в аэропорту Внуково.