Депутат обратился в УФАС из-за введения платных курилок в аэропорту Пулково

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок попросил городское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверить введение аэропортом Пулково платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам политика, он обратился в УФАС с просьбой рассмотреть вопрос о возможном нарушении воздушной гаванью антимонопольного законодательства. Он заявил, что считает монопольно высокой стоимость в 500 рублей. Четырбок полагает, что есть признаки злоупотребления доминирующим положением.

«Если аэропорт и решил ввести плату за посещение курилок (а это его право), то стоимость должна быть экономически обоснованной, подкрепленной объективными расчетами необходимых для обустройства таких мест расходов и прибыли», — отметил он.

Депутат также назвал несвоевременным введение платы за посещение курительных комнат, так как сейчас рейсы нередко задерживают и пассажиры вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов.

1 июля сообщалось, что аэропорт Пулково перевел курение в специальных зонах на платную основу. До 30 июня доступ в курительные комнаты в Пулково был бесплатным.

Ранее была раскрыта причина завышенных цен на напитки в российских аэропортах.