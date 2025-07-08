Директор «‎Тайгана» считает, что в нападении льва на него нет ничего необычного

Глава «‎Тайгана» Зубков: ничего экстраординарного в нападении льва на меня нет

Директор крымского сафари-парка «‎Тайган» Олег Зубков заявил что в нападении на него льва нет ничего сверхъестественного. Руководитель учреждения дал пресс-конференцию впервые после случившегося, пишет РИА Новости.

«Ничего экстраординарного, на мой взгляд, не произошло. Хищник и человек, я никогда не говорил, что я бессмертный, что меня не могут львы съесть. Это часть моей работы, это моя работа. Это профессия, которую я выбрал. Профессий смертельно опасных предостаточно. Я выбрал себе смертельно опасную работу со львами», — сказал Зубков.

7 июля сообщалось, что Зубков вернулся к работе в парке. После нескольких операций Зубков был выписан из больницы. Сейчас он находится на территории парка и полностью контролирует процессы.

Инцидент произошел 22 июня — по данным СК, хищник нанес Зубкову серьезные травмы. Его сначала прооперировали в Крыму, затем перевезли в больницу Краснодара. Позже в парке уточнили, что пострадавший идёт на поправку, внутренних повреждений не было, а причиной нападения стал громкий хлопок двери. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

Сафари-парк «Тайган» расположен в Белогорском районе Крыма. На его территории живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, а также более 100 тигров и другие животные.

Ранее директор сафари-парка «Тайган» раскрыл судьбу льва, напавшего на него.