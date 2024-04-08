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На Украине призвали Зеленского молчать из-за реакции граждан на его речи

Дипломат Щербак: речи Зеленского о положении Украины вгоняют граждан в депрессию

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Reuters

Экс-посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что президент страны Владимир Зеленский должен перестать говорить о сложном положении государства, поскольку его заявления порождают пессимизм. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

По мнению Щербака, своими заявлениями Зеленский хочет вызвать страх и тревогу у Запада, однако они негативно влияют на украинцев, которые и так подавлены. Он подчеркнул, что украинцы жаждут хороших новостей, которых все нет и нет.

Дипломат добавил, что жаловаться на тяжелую ситуацию украинскому лидеру стоит в личной беседе с главой США Джо Байденом

До этого Зеленский заявил, что без финансовой и оборонной поддержки конгресса США, который должен утвердить стратегию о помощи Киеву, Украине будет тяжело остаться независимым государством.

Согласно словам украинского лидера, такая тема была поднята в ходе встречи с послами фандрейзинговой платформы UNITED24. На ней обсуждалась международная поддержка Украины, а также средства привлечения внимания к проблеме российского-украинского конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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